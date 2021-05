Si parte: Sonego l'uomo da battere. Attenzione anche a Benoit Pare

Sarà Lorenzo Sonego l’uomo da battere all’Atp 250 che scatta quest’oggi, con il primo turno di qualificazione, al Tc President di Montechiarugolo. Il 26enne torinese, recente semifinalista agli Internazionali d’Italia, è la testa di serie numero 1 del seeding.

Fino a sabato, sui campi di Montechiarugolo, l’Emilia-Romagna Open maschile registrerà la presenza di grandi nomi del tennis mondiale: il francese Benoit Paire, che occupa attualmente la posizione numero 36 del ranking, e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, quest’ultimo un vero specialista sulla terra rossa dove in carriera ha già vinto tre titoli Atp 250, l’ultimo dei quali proprio qualche settimana fa in Portogallo.

A Montechiarugolo ci sarà pure il tedesco Jan-Lennard Struff, che sempre questo mese ha conquistato il suo primo Atp 250 a Monaco di Baviera. Ed ancora l’ex top 10 Richard Gasquet, lo statunitense Tommy Paul, lo sloveno Aljaz Bedene, il giapponese Joshiito Nishioka. In campo anche la promessa del tennis azzurro Lorenzo Musetti.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto il sorteggio del tabellone principale. Svelate anche le wild card, assegnate dagli organizzatori agli azzurri Marco Cecchinato, Andreas Seppi e al giovane talento fiorentino Flavio Cobolli.

Al primo turno Cecchinato affronterà subito con l’americano Frances Tiafoe, che lo scorso anno a Montechiarugolo vinse il torneo Atp 125, mentre Seppi è atteso dal confronto con il giovane statunitense Sebastian Korda. Per Musetti, infine, derby con Gianluca Mager.