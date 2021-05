I Panthers chiudono la prima fase di campionato in modo perfetto: 6 vittorie in altrettante partite. A Bologna hanno disposto agevolmente dei Warriors per 45-12, lasciando spazio ai felsinei solamente nell'ultimo quarto con la squadra imbottita di giovani dopo averlo iniziato sul 38-0. Tre touchdown di Diaco, due di Alinovi e uno del 17enne Rocco Bonvicini, figlio del presidente Ugo, il suo primo in Prima Divisione, festeggiato da tutta la squadra dopo la segnatura.