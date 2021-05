Emilia Romagna Open Mutti Cup: semifinali e finali aperte al pubblico

A seguito della deroga ricevuta la scorsa notte, l’Emilia-Romagna Open | MUTTI CUP apre le porte al pubblico per le giornate di venerdì 28 maggio e sabato 29 maggio.

In programma le semifinali e finali di singolare e doppio.

Come accedere

– L’acquisto dei biglietti è possibile esclusivamente online sul sito www.diyticket.it

– Per accedere è necessario presentare il biglietto cartaceo in formato A4 o su smartphone;

– Per accedere è necessario compilare l’autocertificazione presente sul sito diyticket.it e on-site;

– L’ingresso agli impianti nei quali si svolgeranno gli eventi sarà riservato a persone in possesso di certificazioni attestanti l’esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento o di certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell’evento 2021 ovvero dalle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 14 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Biglietto giornaliero Campo Centrale per i giorni 28 e 29 maggio:

28 maggio a partire dalle ore 12:00 [Semifinali singolare e doppio (4 incontri)]

29 maggio ore 12:30 [Finale doppio (1 incontro)] – ore 15:15 [Finale singolare (1 incontro)]

Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi al numero della Biglietteria +39 327 0798143 o all’indirizzo email ticket@meftennisevents.com

I biglietti possono essere acquistati esclusivamente online sul sito diyticket.it

Protocollo COVID-19

Si informano i gentili spettatori che il giorno dell’evento è necessario presentarsi all’ingresso con l’autocertificazione che può essere stampata qui.