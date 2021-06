Impresa Seppi a Parigi, avanti anche Berrettini, Cecchinato e Paolini

Andreas Seppi avanza al secondo turno al Roland Garros maschile. Il tennista altoatesino ha superato all’esordio il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 20, con il punteggio di 6-3 7-6(8) 4-6 6-4. Rafa Nadal ha superato il primo gradino della sua scalata al 14/o titolo a Parigi, battendo l'australiano Alexei Popyrin in tre set, col punteggio di 6-3, 6-2, 7-6. AL prossimo turno, il n.2 al mondo affronterà il francese Richard Gasquet.

Matteo Berrettini chiude con una vittoria il programma degli azzurri nella terza giornata del Ronald Garros, superando il primo turno grazie alla vittoria in quattro set sul giapponese Taro Daniel. Il n.9 al mondo si è imposto in quattro set, col punteggio di 6-0. 6-4, 4-6, 6-4, e al secondo turno affronterà l’argentino Federico Coria.

Salvatore Caruso esce di scena al primo turno del Roland Garros maschile. Il tennista siciliano si è arreso all’esordio all’australiano Duckworth, vincente in quattro set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(4) 6-2. Un promosso e un bocciato al primo turno del Roland Garros tra i due italiani scesi in campo oggi per primi, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. A superare con successo l’esordio è stato il palermitano, che ha battuto in rimonta in quattro set (3-6, 6-1, 6-3, 6-4), il giapponese Yasutaka Uchiyama, n.115 del ranking.

Cecchinato al secondo turno avrebbe trovato proprio Travaglia, ma il marchigiano è stato invece sconfitto per 6-2, 6-4, 7-6, dall’australiano Alex De Minaur, che sarà quindi l'avversario da battere per l’azzurro rimasto in gioco.

Dopo Camila Giorgi e Martina Trevisan, anche Jasmine Paolini ha superato il primo turno al torneo del Roland Garros. La toscana, n.91 al mondo, ha sconfitto in due set col punteggio di 7-5, 6.1, la svizzera Stefanie Voegele, proveniente dalle qualificazioni.

Al secondo turno Paolini dovrà vedersela con la greca Maria Sakkari, n.18 del ranking mondiale, che affronterà pr la prima volta.