Si avvicina Wimbledon e aumentano le defezioni. Dopo quelle eccellenti di Nadal. Thiem e Osaka oggi è il canadese Milos Raonic, finalista sull'erba londinese nel 2016, ad annunciare il suo forfait, causa un infortunio alla caviglia.

Raonic aveva già saltato Roland Garros, non è in campo dallo scorso marzo al Miami Open. «Sono triste arrabbiato di non poter essere in grado di giocare quest’anno a Wimbledon», ha detto Raonic, numero 18 al mondo, su Instagram

