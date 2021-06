A Spiazzi il Banca Generali Private

Si succedono le gare sui campi parmensi di golf.

Sabato il Golf del Ducato ha ospitato sul percorso La Rocca di Sala Baganza l'attesissima Banca Generali Private Golf Experience, che ha messo in palio numerosissimi premi ed ha attirato moltissimi golfisti.

A spuntarla su tutti è stato Gianni Spiazzi con 31 punti lordi mentre i primi premi netti sono andati a Italo Lambertini (38), Gianluca Dallatana (40) e Luca Ghidini (46). Secondi si sono piazzati Roberto Piras (37), Angelo Pizzaferri (39) e Marcella Maria Cardamore (42).

La classifica riservata ai clienti Banca Generali ha visto il successo di Cistina Boscaglia (36) davanti a Gabriele Soncini 838). Miglior senior Luca Prada (40) e miglior lady Patrizia Carrescia (38).

Domenica è stata poi la volta del Bretagna Tour nel quale si è imposto Giovanni Tarasconi (31).

Nelle categorie pareggiate successi di Nicola Zaniboni (42), Andrea Zanlari (40) e Andrea Vecchi (45). Secondi Filippo Ravazzoni (33), Fabio Chiaffi (40) e Manuel Saccani (44). Miglior lady Monica Uleri (35) e miglior senior Andrea Miselli (40).



Anche i più giovani si sono dati battaglia nella gara giovanile Ilger.com Saranno Famosi. Fra gli Under 14 hanno vinto Michele Spotti e Carolina Fiorini, secondi Giacomo Bellei e Emma Bianchi. Fra gli Under 12 hanno vinto Simone Valli e Benedetta Franchini che hanno preceduto Matteo Manini e Martina Paola Palumbo (primo netto).

Fra gli Under 18 hanno vinto Angelo Bruno e Sofia Berinesi.



A Salsomaggiore sabato Pierangelo Bassi e Massimo Stefani (42) hanno vinto l'Abu Dhabi Golf Challenge mentre Giovanni Corradi e Daniele Marcotti (46) hanno vinto il premio netto. Secondi Cristian Calestani e Filippo Mori (45), miglior coppia mista Laura Manici ed Emiliano Gabella (44).

Domenica Daniele Ghisoni (32) si è imposto nel Franco Bosi Argenti mentre le categorie nette sono andate a Andrea Mazzini (39), Giovanni Vergiati (41) che hanno preceduto Fabrizio Bertozzi (35) e Luigi Montanini (41). Miglior lady Maria Chiapponi (35) e miglior senior Alide Cella (40).

r.s.