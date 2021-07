La Nazionale di softball si è confermata sul tetto d’Europa a Castions di Strada (Udine). Le azzurre hanno conquistato 12 vittorie e in finale hanno battuto per la seconda volta l’Olanda per 9-5, dopo averla superata anche venerdì per 2-1. Per l’Italia allenata da Federico Pizzolini si tratta del 12/o titolo continentale: adesso la squadra si concentrerà sulle Olimpiadi a Tokyo, dove esordirà il 21 luglio sul campo Fukushima contro gli Stati Uniti.



