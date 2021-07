Ashleigh Barty batte Karolina Pliskova: è la nuova regina di Wimbledon

Ashleigh Barty è la regina della 127esima edizione del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, disputata sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La australiana, prima tennista del ranking internazionale, ha fatto sua l’odierna finale battendo Karolina Pliskova, giocatrice della Repubblica Ceca, ottava forza del seeding e numero 13 Wta.

La 25enne nata a Ipswich si è imposta per 6-3 6-7 (4) 6-3. Nel secondo set la Barty conduceva 3-1 e ha servito per il match sul 6-5 in suo favore, poi ha chiuso la pratica nel terzo parziale. Per lei è il secondo titolo Slam ottenuto in carriera, in altrettante finali disputate, dopo il trionfo al Roland Garros del 2019. Per la 28enne nata a Louny, invece, era il secondo atto conclusivo della carriera in un Major, dopo quello perso nel 2016 agli Us Open. La Barty è la terza australiana a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del singolare femminile di Wimbledon, dopo Margaret Smith Court ed Evonne Goolagong.