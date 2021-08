Atlanta, Sinner vince il doppio in coppia con Opelka

Primo titolo nel circuito Atp di doppio per Jannik Sinner. Al "Truist Atlanta Ope", torneo 250 con un montepremi pari a 555.995 dollari che si è concluso sui campi in cemento dell’Atlantic Station della capitale della Georgia, il 19enne di Sesto Pusteria e lo statunitense Reilly Opelka, nella notte italiana, hanno battuto in finale per 6-4 6-7(6) 10-3 la coppia composta dall’altro statunitense Steve Johnson e dall’australiano Jordan Thompson. Ad Atlanta Jannik rientrava nel circuito a un mese esatto dalla sconfitta contro l’ungherese Fucsovics al primo turno di Wimbledon: in singolare è uscito di scena al secondo turno - l'esordio per lui, che era seconda testa di serie con il suo 23esimo posto nel ranking - per mano dell’australiano Christopher O'Connell, proveniente dalle qualificazioni.

