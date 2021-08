Settebello pari, ora c'è la Serbia. Volley donne ko

Un pareggio nella pallanuoto maschile e una sconfitta nella pallavolo femminile. Non è dei migliori il bilancio delle squadre azzurre, che comunque erano già qualificate per i quarti, impegnate nella notta italiana per l'ultima giornata dei gironi eliminatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella notte giapponese, invece, l’Italia ha fatto festa al Villaggio atleti, con cori, abbracci e applausi per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ieri medaglia d’oro nei 100 metri e nel salto in alto.



Dallo stadio Olimpico della capitale giapponese, anche nelle ultime ore sono arrivate altre notizie positive per la spedizione dell’atletica italiana che, comunque andranno gli ultimi sei giorni dei Giochi, rimarrà nella storia dello sport azzurro. Nei 1500 femminili, con il quarto posto nella sua batteria (in 4'05''41) Gaia Sabbatini ha infatti conquistato la qualificazione alla semifinale. Eliminata, invece, Federica Del Buono che comunque, con 4'07''70 ha fatto registrare il suo miglior tempo dal 2014. E ci sono anche due italiane tre le 24 qualificate alle semifinali dei 200 metri femminili: sono Dalia Kaddari e Gloria Hooper, la prima si è qualificata direttamente con il terzo posto nella sua batteria in 23''26, la seconda, quarta , è stata ripescata grazie al tempo di 23''16. Con 7,99 metri, Filippo Randazzo ha chiuso all’ottavo posto la finale del salto in lungo. La medaglia d’oro è stata vinta dal greco Miltiadis Tentoglou con 8,41. Stessa misura del cubano Juan Miguel Echevarria che però è argento per la seconda misura inferiore a quella del greco (8,09 contro 8,15). In questo caso, a differenza di quanto accaduto ieri con Tamberi e Barshim, non ci sarebbe potuto essere un accordo per l’ex aequo. Bronzo a un altro cubano, Maykel Masso, con 8,21.



Nella pallanuoto maschile, il Settebello ha pareggiato 5-5 con l’Ungheria: la squadra allenata da Sandro Campagna - a segno con Figlioli (2), Di Fulvio, Echenique e Aicardi - ha chiuso il girone con tre vittorie e due pareggi e nei quarti di finale affronterà la Serbia.

Stessa situazione per la nazionale di pallavolo femminile, alla seconda sconfitta consecutiva dopo le prime tre vittorie: Paola Egonu e compagne sono state superate al tiebreak dagli Usa (21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12 i parziali).



Nella canoa sprint hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali Samuele Burgo (k1 1000 mt uomini) e Francesca Genzo (k2 200 mt donne).