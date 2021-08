Giulia Ghiretti, il buon tempo nei 50 farfalla non basta. E ora punta su domenica

Giulia Ghiretti, all'esordio alle Paralimpiadi di Tokyo, ha concluso la finale dei 50 farfalla S5 ottava, con il tempo di 46"66. Dopo la batteria della notte, in cui ha ottenuto il pass all'atto conclusivo, la nuotatrice parmigiana si è dovuta accontentare dell'ultimo posto, nonostante un buon tempo. La gara infatti è stata caratterizzata da prestazioni fenomenali, con la cinese Lu Dong a firmare il nuovo record del mondo in 39"54, seguita dalla spagnola Marta Fernandez Infante (40"22) e la cinese Cheng Jiao, bronzo con 43"04".

"Non potevo fare di più - racconta la campionessa di Ego Nuoto e Fiamme Oro -. Sono contenta del tempo, perché il mio secondo crono di sempre. Rispetto a Rio, dove tutto andò alla perfezione (fu bronzo, ndr), il terzo posto è quasi tre secondi più basso: nella mia categoria sono cambiate le avversarie in questi cinque anni, hanno disabilità diverse, quindi sapevo che non sarebbe stato possibile ripetermi a livello di medaglia. Ma il tempo è ottimo mi fa ben sperare per i prossimi impegni". Che saranno i 100 rana domenica, dove gareggerà per una medaglia, i 50 dorso di lunedì e i 200 misti di venerdì prossimo, altra gara particolarmente attesa.