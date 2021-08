Us Open, Giorgi ed Errani subito eliminate, Paolini ok

Partono male gli Us Open per il tennis italiano. Camila Giorgi e Sara Errani, prime due azzurre in gara nel quarto e ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (57.500.000 di montepremi, nuovo record), sono state subito eliminate. Entrambe avevano due avversarie ostiche e sulla carta partivano sfavorite, ma la Giorgi, reduce dallo storico trionfo ottenuto a Montreal, è scesa in campo con grandi speranze contro la rumena Simona Halep, numero 13 Wta e 12esima testa di serie del torneo. Diversamente da quanto fatto vedere in Canada poche settimane fa, però, la marchigiana, numero 36 del ranking mondiale, non ha saputo gestire la tensione nei momenti decisivi di un match comunque equilibrato, perso 6-4 7-6(3) in un’ora e 33 minuti di gioco. Dopo un inizio dominato dai servizi, la Giorgi ha giocato molto male il nono game cedendo la battuta a suon di errori e dunque il primo set. Il secondo parziale è stato simile, ma l’azzurra ha avuto un’opportunità di break in avvio prima di cedere il servizio nel quinto game.

Buona la prima per Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 99 del ranking, ha battuto 6-3 6-4 in appena 66 minuti la kazaka Yaroslava Shvedova, numero 452 WTA, in gara con il ranking protetto. Tra le favorite nessun problema per Naomi Osaka ed Elina Svitolina: la giapponese, terza testa di serie, ha sconfitto 6-4 6-1 la ceca Bouzkova mentre l’ucraina, quinta favorita del seeding, ha superato 6-2 6-3 la qualificata canadese Marino. Ha perso un set, invece, la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2 del torneo: 6-4 6-7(4) 6-0 il punteggio finale contro la Stojanovic.