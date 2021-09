L’avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open sarà il serbo n.1 al mondo Novak Djokovic, che quest’anno lo ha fermato in finale a Wimbledon e nei quarti al Roland Garros.

A caccia del Glande Slam e già tre volte vincitore a Flushing Meadows, Nole ha battuto non senza fatica negli ottavi di finale il 20enne americano Jenson Brooksby (n.99): 1-6 6-3 6-2 6-2 il punteggio finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA tennis

matteo berrettini