Torna la Parma Marathon: ecco quel che c'è da sapere

È tempo di tornare a correre, a condividere una passione.

Con lo slogan «I am in love with», appositamente coniato per la quinta edizione, torna domenica 17 ottobre la Parma Marathon. E torna con entusiasmo e alcune novità.

Cinque sono le distanze previste: oltre alla classica maratona con i suoi 42 km, alla 32 km e alla 10 km (sia competitiva che non competitiva), si correrà anche la nuova 24 km.

Per tutte i chilometri si snoderanno su percorsi nuovi e diversi. Rispetto alle edizioni precedenti, la gara resterà circoscritta al Comune di Parma, spingendosi però, grazie alla disponibilità di Aipo, fino alla cassa di espansione. Aperta appositamente per l’occasione, la diga permetterà il transito dei runner da una sponda all’altra del torrente.

«Il percorso sarà più cittadino. Un modo - spiega Paolo Peschiera della Parmarathon Asd - per permettere a tutti di godere delle bellezze della nostra città».

«Va dato merito agli organizzatori - aggiunge il vice sindaco Marco Bosi- di avere avuto il coraggio di organizzare questo evento nonostante il periodo non facile. Un evento che nonostante tutto è destinato a crescere».

I numeri ovviamente sono inferiori rispetto ai 6.000 partecipanti del 2019 ma per gli organizzatori è già raggiunto l’obiettivo: «Portare più di 2.200 runner a correre nella nostra città».

«Aldilà dell’aspetto sportivo-aggiunge l’assessore Cristiano Casa-spazio la Parma marathon è anche un evento importante per la promozione del territorio, che permette ai run Hair di tutta Italia di conoscere e vivere la nostra città».

Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid. Le misure di sicurezza previste dai disciplinari federali sono già state attivate e a breve gli iscritti riceveranno tutte le informazioni.

Per tutte le gare, la partenza e gli arrivi sono in Cittadella. Il parco di viale delle Rimembranze sarà infatti anche quest’anno il cuore della manifestazione.

Sempre dalla Cittadella partirà anche «All’ospedale di corsa», la camminata benefica e non competitiva organizzata insieme a Giocamico.

Sabato 16 ottobre invece, al parco Ex Eridania, si correrà la Parma Marathon Kids by Italiana Assicurazioni, riservata ai piccoli runner dai 6 agli 11 anni.

Le iscrizioni si raccolgono sabato, dal mattino e fino alle 15.30 all’Infoshop allestito a La Galleria di Parma. Lì è fissato anche il ritrovo, mentre la partenza dei più piccoli sara alle 16.30.

«Come sempre - conclude Peschiera- ringraziamo gli sponsor, gli enti e le amministrazioni coinvolte, a partire dal Comune di Parma e i volontari che permettono all’organizzazione di continuare in questo bellissimo viaggio».



Di corsa ma solo in città

Il nuovo percorso della Parma Marathon, a differenza delle precedenti edizioni, si snoderà interamente all’interno del Comune di Parma.

Dopo essere usciti dalla Cittadella i runner si dirigeranno verso viale Martiri della libertà, quindi strada della Repubblica, via Cavour, strada al Duomo, borgo XX marzo, borgo del Parmigianino, via Melloni, poi attraverseranno Piazzale della Pace per entrare al Parco Ducale. Ritorno di nuovo verso la Pilotta, via Garibaldi, via Mazzini, per poi proseguire sul Lungoparma fino a via Montebello. A questo punto gli iscritti alla 10 km, attraverso via Bizzozero, torneranno verso la Cittadella. Gli altri proseguiranno verso strada Bassa dei folli, via Argini, l’argine della cassa di espansione; mentre gli iscritti alla 24 km torneranno verso la città, gli altri proseguiranno in direzione Panocchia. Da lì verso strada Martinella, la rotatoria di via Langhirano, via Du Tillot, e ancora via Montebello, via Solferino, lo Stradone e rientro in Cittadella per tagliare finalmente il traguardo.



Iscrizioni: rivolgersi al Temporary Infoshop a La Galleria

Quest’anno non sono possibili iscrizioni sul posto.

Le iscrizioni si raccolgono al Temporary Infoshop a La Galleria, fino al 14 ottobre, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. Il 15 e 16 ottobre, giorni che precedono l’evento, l’info shop diventerà la segreteria operativa per il ritiro della documentazione di gara dalle 9 alle 20.

Il 17 ottobre, dalle 7 alle 8.45, la segreteria si sposterà nella sede de «Lostello», in Cittadella.

Tutte le informazioni, in costante aggiornamento, sono anche su www.parmamarathon.it