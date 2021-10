Australian Open, caos su via libera a giocatori non vaccinati

A tre mesi dall’inizio degli Australian Open non è ancora chiaro se il vaccino anti-Covid sarà conditio sine qua non per andare in campo. Nei giorni scorsi, infatti, era circolata una mail inviata dalla Wta alle giocatrici in cui venivano comunicato che anche a chi non è vaccinato sarà consentito di entrare in Australia e giocare, a patto di osservare una quarantena di 14 giorni ed essere in possesso di un tampone negativo entro 72 ore dalla partenza. Una parziale conferma a riguardo è arrivata dallo stesso primo ministro australiano Scott Morrison, demandando però allo Stato di Victoria, dove si gioca lo Slam, il compito di chiedere un’esenzione per i giocatori non vaccinati. "Non ci sarà alcuna esenzione, lo dobbiamo a ogni nostro cittadino che ha fatto la cosa giusta vaccinandosi", è stata la risposta di Daniel Andrews, premier di Victoria, che ha poi aggiunto: "Non posso chiedere alle persone che vanno in tribuna o che lavorano nell’organizzazione di essere vaccinati mentre i giocatori non lo sono". Una posizione abbastanza netta, che mette sempre più in dubbio la presenza di Novak Djokovic, che sull'argomento vaccini è sempre stato sulla difensiva e che la scorsa settimana ha ammesso che, vista la situazione, potrebbe non andare a Melbourne.