Apt Finals, Berrettini infortunato e costretto al ritiro nella prima partita contro Zverev

Berrettini non ce l'a fatta: il tennista italiano si ferma per un problema agli addominali ed è costretto a ritirarsi dopo aver perso il primo set contro Alexander Zverev. Il venticinquenne di Roma, dopo l'intervento del medico, aveva provato a riprendere il gioco, ma il dolore è stato troppo forte. Berrettini esce in lacrime tra gli applausi del Pala Alpitour e dell’avversario Zverev, che vince così la sua prima gara a queste Atp Finals.

Se, come sembra, l'infortunio è serio è probabile che il tennista italiano sia costretto a lasciare il torneo. A questo punto potrebbe subentrare Sinner, il giovane tennista italiano che era rimasto fuori dalle Apt per un pelo.

«Sulla partita c'è poco da dire, dispiace tanto per Berrettini: starà vivendo sensazioni bruttissime perchè si era conquistato questo torneo ed è stato costretto al ritiro»: così Alexander Zverev, dal campo indoor del Pala Alpitour, dopo la vittoria ottenuta per il ritiro del tennista italiano. «Non saprei cos'altro aggiungere se non che mi dispiace» ha detto il tedesco, che stava conducendo il match per un set a zero.