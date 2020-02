Lara Gut fa il bis, quarta la Brignone

Anche oggi è festa tutta svizzera a Crans Montana. Nella seconda discesa consecutiva l'ordine di arrivo è il medesimo della giornata di ieri: trionfa una ritrovata Lara Gut-Behrami davanti alla connazionale Corinne Suter mentre, a sorpresa, è l’austriaca Nina Ortlieb a togliere il podio a Federica Brignone. La ventottenne di Sorengo è ancora in grande giornata, centra il ventiseiesimo sigillo in carriera e toglie il successo ad una Corinne Suter che già l’assaporava, ma la sua sciata lineare, pulita, docile ha fatto sì che riuscisse a finire davanti per soli due centesimi. Un nulla, ma tanto basta per un’altra vittoria che vuol dire tanto nella carriera di un Lara Gut-Behrami che sino ad una settimana fa sembrava sul viale del tramonto. E’ comunque un ottimo risultato per Corinne Suter che nella classifica di specialità comanda incontrastata con 477 punti contro i 322 di Ester Ledecka e i 320 di Federica Brignone. L'azzurra chiude quarta a 0"35 dalla vetta, ma è comunque un ottimo risultato per lei in ottica classifica generale.

