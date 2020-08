Assoluti di Atletica: due ori e un argento per gli atleti del Cus Parma

Le stelle del Cus Parma Lanzi Trasporti si sono aggiudicare due primi posti (Sara Fantini e Edoardo Scotti) e un secondo posto (Elisa Maria Di Lazzaro) ai Campionati italiani assoluti di atletica in svolgimento a Padova. E oggi va in pista Ayomide Folorunso.

Comincia Sara Fantini che si aggiudica la maglia tricolore, la settima di fila tra inverno ed estate nel martello. La Fantini resta al di sotto degli standard stagionali con 68,50 ma il titolo non è mai a rischio

In assenza del leader dei 400, l’infortunato Davide Re, i giovani leoni del giro di pista trovano spazio per mettersi in evidenza. Ne approfitta Edoardo Scotti , che fa sua la maglia tricolore con un ottimo 45.77, che significa anche il sigillo della stabilità nella nuova dimensione che lo vede protagonista al di sotto dei 46 secondi.

Infine la Di Lazzaro si è piazzata seconda nei 100 ostacoli.