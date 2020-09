Us Open Osaka troppo forte, Giorgi fuori al 2° turno

Niente impresa per Camila Giorgi, che esce di scena nel secondo turno degli Us Open 2020 (53.400.000 di montepremi), secondo Slam stagionale di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Nella notte italiana, sul prestigioso palcoscenico dell’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, la 28enne di Macerata, 74esima nel ranking mondiale, ha ceduto per 6-1 6-2, in appena 69 minuti di partita, a Naomi Osaka, numero 9 del mondo e quarta favorita del ranking, trionfatrice nell’edizione di due anni fa.

Stefanos Tsitsipas raggiunge il terzo turno degli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il greco, quarto favorito del tabellone, non lascia scampo al 23enne statunitense Maxime Cressy: 7-6(2) 6-3 6-4 il finale. Avanza anche Denis Shapovalov, numero 12 del seeding, che supera in rimonta il coreano Soonwoo Kwon per 6-7(5) 6-4 6-4 6-2. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Fritz (Usa, 19) b. Simon (Fra) 7-5 6-3 6-3 Carreno Busta (Esp, 20) b. Krueger (Usa) 6-1 6-2 6-2 Coric (Cro, 27) b. Londero (Arg) 7-5 4-6 6-7(5) 6-2 6-3 Mannarino (Fra, 32) b. Sock (Usa) 7-6(5) 7-5 6-2 Davidovich Fokina (Esp) b. Hurkacz (Pol) 6-4 1-6 6-2 6-2 Norrie (Gbr) b. Coria (Arg) 6-3 6-4 6-4 Berankis (Ltu) b. Johnson (Usa) 7-5 6-2 1-6 7-6(1) .

Prima testa di serie, Karolina Pliskova lascia con largo anticipo New York. La 28enne ceca, numero 3 del mondo, viene eliminata da Caroline Garcia al secondo turno degli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows: 6-1 7-6(2) il punteggio a favore della francese. Eliminata anche Elena Rybakina, 11esima favorita del seeding, sconfitta per 7-5 6-1 da Shelby Rogers. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Li (Usa) b. Riske (Usa, 13) 6-0 6-3 Brengle (Usa) b. Yastremska (Ukr, 19) 6-2 6-3 Kostyuk (Ukr) b. Sevastova (Lat, 31) 6-3 7-6(5)