Città di Parma: trionfa il tedesco Stebe

E’ Cedrik-Marcel Stebe il vincitore degli "Internazionali di Tennis Città di Parma", challenger Atp (con montepremi pari a 44.820 euro), organizzato da MEF Tennis Events, che si è concluso oggi sul play-it indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma. In finale il giocatore tedesco, 141 del mondo e settima testa di serie del tabellone, ha sconfitto per 6-4 6-4, in un’ora e 36 minuti di partita, il britannico Liam Broady, 202 del ranking Atp, che in semifinale aveva stoppato in tre set la corsa di Andrea Arnaboldi, ripescato in tabellone come lucky loser. (Foto d'archivio)