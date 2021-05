Ha preso il via il World Corporate Golf Challenge

Finalmente al via la nuova edizione 2021 del World Corporate Golf Challenge - Italy. Nella splendida cornice del Golf Club Monticello, in condizioni strepitose, si è tornati in campo nel più importante torneo al mondo per squadre/aziende. Più di 100 squadre si affronteranno nel corso della nuova edizione, ricca di novità grazie all’ingresso di nuovi partner/sponsor, che culminerà nel National Final al PGA Catalunya che eleggerà l’azienda italiana che ci rappresenterà al World Final di Cascais nell’estate 2022. Al via anche in questa stagione anche la squadra parmigiana della Frigomeccanica capitanata da Stefano Remedi che affronterà il primo impegno la prossima settimana sul percoso di Tolcinasco.

