Deotto torna a Parma, Mirabal entra nello staff tecnico

Il Parma baseball comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione agonistica con il ricevitore Alessandro Deotto che tornerà a vestire la divisa ducale dopo un campionato in prestito ai Rangers di Redipuglia.Deotto ha concluso il campionato 2019 con 18 battute valide in 78 turni (media battuta di .231), 14 punti battuti a casa e 4 fuoricampo all'attivo. Deotto dividerà il lavoro nel catcher box con Riccardo Flisi che tornerà ad esibirsi nel ruolo già rivestito nei campionati giovanili.

Non farà parte del roster 2020 l'interno Mattia Mercuri che ha portato il Parma baseball a conoscenza della scelta di tornare a vestire la divisa del Nettuno 1945 dopo un solo anno di prestito.

Contemporaneamente sono arrivate la conferma di Gianguido Poma alla guida tecnica della squadra e la conclusione del rapporto con il pitching coach Stefano Bolzoni "al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con grande professionalità e i migliori auguri per la prosecuzione della carriera di tecnico".

L'infortunio alla spalla subito nel corso della prima partita dei playoff contro il Bologna costringerà con tutta probabilità l'interbase colombiano Charlie Mirabal a sottoporsi ad un intervento chirurgico che gli impedirà di scendere in campo nella prossima stagione. "Mirabal rimarrà comunque all'interno della nostra famiglia con un incarico tecnico".

