Il Parma Clima ingaggia Leo Rodriguez

Il Parma baseball ha raggiunto un accordo per la stagione agonistica 2020 con l'interno Leomartires “Leo” Rodriguez, atleta comunitario di passaporto spagnolo. Nato a Vicente Noble (Repubblica Dominicana) l'11 novembre 1991, Rodriguez ha giocato con l'organizzazione dei Los Angeles Dodgers raggiungendo il livello di Triplo A con la squadra di Albuquerque nei ruoli di seconda e terza base. Il suo primo contatto con il baseball italiano risale al 2016 quando venne chiamato a stagione inoltrata dal Novara per sostituire il “tagliato” Josè Garcia. Rodriguez tornò in Italia nel 2018 per vestire la divisa del Città di Nettuno. Utilizzato prevalentemente nel ruolo di terza base, chiuse la stagione con 35 valide in 111 turni, una media battuta di .315 nobilitata da nove doppi e tre fuoricampo: decisivo alla prima giornata il suo homerun al nono inning nella gara vinta 1-0 contro il Parma Clima.

Nel 2019 Rodriguez ha giocato con il Nettuno City confermando la proprie qualità. La sua stagione si è conclusa con una media battuta di .326, frutto di 30 valide (7 doppi e 6 fuoricampo) in 92 turni. Nello scorso mese di settembre è stato protagonista nel torneo di Qualificazione Olimpica di Parma e Bologna con la nazionale spagnola. Nell'occasione il nuovo tesserato del Parma baseball è risultato il quarto battitore della manifestazione ottenendo sei valide in quindici turni ed è risultato del tutto estraneo ai gravi incidenti avvenuti al termine della gara vinta dalla Spagna contro l'Italia. Il Parma baseball comunica al contempo che nella stagione 2020 vestiranno nuovamente la divisa ducale gli atleti <non Afi> Ricardo Paolini, Aldo Koutsoyanopulos e Marc Habeck che nei giorni scorsi hanno firmato il contratto che li legherà per un altro anno alla nostra società.