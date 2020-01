Accordo Parma Novara

La grande famiglia del Parma baseball si allarga con l'ingresso nella Franchigia degli amici Athletics di Novara.

Si è infatti aperto con grande soddisfazione un accordo di collaborazione tra la nostra società e quella piemontese, fortemente impegnata nello sviluppo dell'attività giovanile.

I tecnici e gli atleti degli Athletics potranno contare sull'attivo supporto degli allenatori del Parma Clima e parteciperanno alle manifestazioni e ai camp organizzati dal Parma baseball.

In attesa di accogliere i tesserati degli Athletics come graditi ospiti in occasione delle gare del nostro Parma Clima, la direzione del Parma baseball esprime tutta la propria soddisfazione per l'ingresso nella franchigia di una società particolarmente attiva sul proprio territorio nell'opera di reclutamento e di crescita tecnica di tanti piccoli campioni del futuro.