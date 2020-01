Parma Baseball, tesserati Tommaso Battioni e Alex Viloria

"Nell'ottica di rendere sempre più stretto l'accordo di collaborazione con le società operanti sul territorio e di creare un percorso tecnico-formativo per i migliori giovani espressi dal movimento del baseball provinciale, il Parma baseball è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Junior Parma per il passaggio dei cartellini degli atleti Tommaso Battioni ed Alex Viloria al nostro sodalizio".

Recita così un comunicato della società parmigiana.

Entrambi nati nel 2000, i due atleti hanno disputato la scorsa stagione in serie A2 con lusinghieri risultati. L'interno Tommaso Battioni ha giocato con il Collecchio ed ha chiuso il campionato con 38 valide (sei doppi e quattro tripli) in 123 turni ottenendo una media battuta di .309 e con una media difensiva di .897. L'esterno Nolberto Alexander Viloria Serda ha vestito la divisa dell'Oltretorrente esprimendo una media battuta di .261 con cinque doppi, un triplo e due fuoricampo. La sua media difensiva è stata pari a .966.

"Per permettere ad entrambi gli atleti di continuare nel proprio percorso di crescita tecnica giocando con la necessaria continuità è stato deciso, in pieno accordo con lo staff tecnico della nostra società, di cedere in prestito entrambi gli atleti per la stagione 2020. Battioni disputerà il campionato di serie A1 con il Collecchio mentre Viloria inizierà la stagione in serie A2 con l'Oltretorrente potendo però essere utilizzato anche dalla nostra squadra in virtù dei vigenti regolamenti in termini di tesseramento.

I nostri più vivi ringraziamenti ed i complimenti per il lavoro svolto con i due ragazzi vanno allo Junior Parma che ancora una volta ha confermato di essere una società particolarmente attenta e capace nell'individuazione e nella crescita dei talenti locali."