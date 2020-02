Calendario Spring Training Parma Baseball

E' stato definito nei giorni scorsi il calendario dI Parma Spring Training, serie di partite amichevoli che permetterà alle sei società della provincia iscritte ai più importanti campionati federali di prepararsi al meglio in vista dell'avvio dei rispettivi tornei.

Le sei società impegnate saranno Parma Clima (serie A1), Collecchio (serie A1), Oltretorrente (serie A2), Sala Baganza (serie A2), Junior (serie B) e Crocetta (serie B).

Questo il programma del Parma Clima:

sabato 14 marzo: Parma Clima – Junior (Quadrifoglio)

domenica 15 marzo: Oltretorrente – Parma Clima (Quadrifoglio)

sabato 21 marzo: Parma Clima – Crocetta (Quadrifoglio)

domenica 22 marzo: Parma Clima – Sala Baganza (Quadrifoglio)

domenica 29 marzo: Collecchio – Parma Clima (Collecchio)

La sera del 29 marzo si svolgerà la seconda edizione del “Back to the Field Party” nel corso del quale verranno effettuate le premiazioni riservate alle squadre, al miglior lanciatore, al miglior battitore e al miglior giovane Under 21 dello Spring Training provinciale.