Pubblicato il calendario di A1: subito Parma-Bologna l'8 luglio

Recepite le indicazioni emerse dalla consulta delle sette società partecipanti alla A1 Baseball riunite ieri con i vertici della federazione, la commissione organizzazione gare della Fibs ha pubblicato il calendario 2020 della massima serie del baseball italiano, che comincia l’8 luglio con la rivincita dell’ultima finale scudetto tra Parma e Bologna e presenta una serie di caratteristiche inedite. Ciò che è emerso, maturato negli ultimi giorni in modo condiviso fra i club e la federazione alla luce del quadro complessivo della salvaguardia della salute di tutti gli attori coinvolti sul campo, delle normative vigenti, dei protocolli e della loro evoluzione e delle settimane a disposizione, è un progetto che contiene molti elementi di novità e di prospettiva. La particolarità di questo anno ha creato le condizioni per sperimentare soluzioni di cambiamento che certamente esulano dalle formule di gioco ortodosse, ma che andranno valutate al termine della stagione, per sviluppare poi la pianificazione a lungo termine.

Le tre squadre che non disputano le semifinali giocano un girone di sola andata che qualifica le migliori due per la Final Four di Coppa Italia, in programma il 19 e 20 settembre, alle quali si uniscono le due perdenti delle semifinali scudetto. La durata regolamentare delle gare sarà di 7 inning.

Questi, in sintesi, gli elementi che contraddistinguono la A1 Baseball 2020: regular season a girone unico; ogni squadra affronta 3 volte ciascuna delle altre, una in casa e due in trasferta, oppure viceversa, nella stessa settimana; gara1 si gioca il mercoledì alle 21; gara2 e gara3 si giocano, a sedi invertite rispetto al mercoledì, il sabato alle 15,30 e alle 20,30, oppure, su accordo delle società, venerdì e sabato alle 20,30; anche gli orari sono soggetti ad accordi bilaterali fra i Club e saranno via via inseriti in calendario sul sito; in gara2 possono essere impiegati sul monte esclusivamente lanciatori AFI (Atleti di Formazione Italiana); al termine della regular season le prime 4 disputano le semifinali, al meglio delle 5 gare (28-29 agosto; 1, 2 e 5 settembre, ma le serie si interrompono alla terza vittoria di una delle due contendenti), le cui vincenti disputano le Italian Baseball Series al meglio delle 7 gare per il titolo italiano (11, 12, 17, 18, 19, 25 e 26 settembre, ma la serie si interrompe alla quarta vittoria di una delle due contendenti).

