Prima amichevole: il Parma Clima batte il Collecchio

Parma Clima e Collecchio sono scesi ieri sera sul terreno di uno stadio Cavalli rigorosamente vietato al pubblico per disputare la prima gara di un tanto breve quanto insolito “summer training”. La partita si è disputata sulla tradizionale distanza delle nove riprese ed è terminata con il successo del Parma Clima con il risultato di 3 a 0.

I manager Poma e Saccardi hanno dato spazio a tutti gli effettivi attualmente a disposizione con l'evidente intenzione di togliere ai propri giocatori la ruggine accumulata nei nove mesi lontani dal gioco. Nessun lanciatore ha disputato più di due riprese sul monte: buona impressione ha destato Michele Pomponi, perfettamente recuperato dall'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nella scorsa stagione. Nelle due riprese lanciate lo “starting pitcher” del Parma Clima non ha concesso né valide né punti concedendo due basi per ball e mettendo a segno tre strikeout. Bene anche i mancini Rivera (due riprese, due valide e un k) e Nardi (due riprese, una valida e un k) che hanno imbrigliato le mazze collecchiesi fino al termine della sesta ripresa.

Nel box di battuta si sono fatte apprezzare le mazze di Paolini (2 su 4) e Koutsoyanopulos (1 su 2), autori dei doppi che hanno permesso ai padroni di casa di realizzare due punti già nel corso della prima ripresa. I due nazionali del Parma Clima hanno mostrato buona sicurezza anche in difesa giocando con notevole confidenza nei nuovi ruoli di interbase e terza base.

Tra le note negative deve essere purtroppo registrato l'infortunio alla caviglia sinistra occorso al quinto inning a Riccardo Flisi che ha dovuto abbandonare il campo sorretto a braccia dai compagni.

Nel Collecchio buone prove offensive per Alfieri (2 su 2) e Benetti, autore di un triplo. Sul monte di lancio prove incoraggianti per Fabiani e Acerbi.

Il tabellino

Collecchio: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 bv:5 e:0

Parma Clima: 2 0 0 0 0 0 1 0 0 = 3 bv:4 e:0

Collecchio: EC Mantovani, INT Battioni, 3B Benetti, ES Pasotto, ED Valenti, 1B Coffrini, RIC Lori, 2B Alfieri, BD Ferrarini, LAN Santana (Fabiani, Acerbi, Pinazzi, Bertolini, Dallaturca). All. Saccardi

Parma Clima: INT Paolini, EC Desimoni, 3B Koutsoyanopulos, 1B Sambucci, RIC Deotto, DH Zileri, ES Flisi, ED Viloria, 2B Alfinito, DH F.Pomponi, LAN M.Pomponi (Rivera, Nardi, Corsaro, Bonvini). All. G.Poma

Nel corso della gara il Collecchio ha utilizzato anche Mazza, Bellini, Melegari e Trolli mentre nel Parma Clima sono entrati Alfieri e Sebastiano Poma.

Parma Clima e Collecchio si ritroveranno sabato alle 16 sul diamante di Collecchio per la disputa di altre due partite di allenamento, al momento previste a porte chiuse. La squadra di Guido Poma esordirà in campionato mercoledì 8 luglio ospitando il Bologna mentre i ragazzi di Saccardi attenderanno sabato 11 la visita del Macerata.