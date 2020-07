Parma Clima e Collecchio: due sfide per un utile "summer training"

Parma Clima e Collecchio hanno concluso il loro brevissimo “summer training” affrontandosi ieri pomeriggio in due gare amichevoli sul diamante collecchiese di Via Montessori.

Le gare sono state disputate sulla lunghezza di sette e sei riprese e si sono concluse con le vittorie del Parma Clima con i risultati di 6 a 1 e di 6 a 2.

Nel Parma Clima ha effettuato i primi lanci stagionali Mattia Aldegheri mentre il fratello Samuel, tesserato dallo scorso anno per la società ducale, dovrà ancora attendere il nulla-osta da parte della franchigia dei Phillies di Filadelfia per poter salire sul monte. In campo per la prima volta anche Lorenzo Gradali che è alle prese con un piccolo infortunio al polso ed è stato schierato da Guido Poma nella prima gara nel ruolo di terza base. Esordio in divisa Parma Clima per Tommaso Giarola, in prestito dal Torino dopo aver giocato negli Stati Uniti a livello di college. Cattive notizie invece sono giunte dall'infermeria in merito alle condizioni di Riccardo Flisi che dovrà osservare un lungo stop dopo l'infortunio all'anca patito mercoledì scorso.

La prima gara ha visto il successo di un Parma Clima apparso più sciolto nel box di battuta rispetto alla partita di mercoledì scorso. I ragazzi di Guido Poma hanno collezionato nove battute valide in sette riprese mettendo in mostra anche un gioco piuttosto aggressivo sulle basi. Nel box si sono distinti capitan Zileri (2 su 4), Koutsoyanopulos (2 su 4), Giarola (1 su 2 più una base per ball) e Sebastiano Poma (1 su 3 con un doppio e una volata di sacrificio). Sul monte di lancio si sono invece alternati Pomponi (due riprese, un punto subito, tre valide e tre strikeout), Rivera (due inning, nessun punto al passivo, una valida e due k) e il mancino Casalini, classe 2000 in prestito dall'Oltretorrente. Per lui due inning senza valide al passivo. Nel Collecchio si sono esibiti sul monte di lancio Fabiani, Bertolini e Pinazzi. In battuta da segnalare la prova di Mantovani, autore di due valide in tre turni.

Stesso copione nel secondo incontro con il Parma Clima subito incisivo nel box contro i lanci dell'ex Santana. Zileri e compagni hanno messo a segno un punto al primo inning grazie alle valide di Paolini e Sambucci ed hanno allargato il proprio vantaggio fino al 3 a 0 al secondo con un singolo del positivo Giarola (2 su 3) e un profondo triplo dell'incontenibile Paolini (3 su 3 con un singolo, un doppio e un triplo). Un breve momento di scarso controllo da parte di Aldegheri (3 riprese, un punto subito, una valida, tre basi per ball, tre strikeout) ha permesso al Collecchio di accorciare le distanze ma al quarto inning Deotto ha indovinato un fuoricampo al centro contro Acerbi rimettendo tre punti di distanza tra le due squadre. Le ultime tre riprese hanno visto protagonista sul monte del Parma Clima il mancino Nardi che ha contenuto gli ultimi attacchi dei padroni di casa concedendo una sola valida e mettendo a segno sei strikeout.

TABELLINO PRIMO INCONTRO

Parma Clima: 1 2 2 0 1 0 0 = 6 bv: 9 e: 0

Collecchio: 1 0 0 0 0 0 0 = 1 bv: 4 e: 2

Parma Clima: INT Paolini, ES Desimoni (Pizzaferri), ED Koutsoyanopulos, 1B Sambucci,

EC S.Poma, DH Zileri, RIC Deotto, 3B Gradali (Alfieri), DH Giarola, 2B Alfinito, LAN Pomponi (Rivera, Casalini). All. G.Poma

Collecchio: EC Mantovani, INT Battioni, 3B Benetti, ES Pasotto, ED Valenti, 1B Coffrini,

RIC Lori, 2B Alfieri, DH Ferrarini, LAN Fabiani (Bertolini, Pinazzi). All. Saccardi

TABELLINO SECONDO INCONTRO

Parma Clima: 1 2 0 1 0 0 = 6 bv: 8 e: 2

Collecchio: 0 1 0 0 0 1 = 2 bv: 2 e: 0

Parma Clima: INT Paolini, ES Desimoni, ED Koutsoyanopulos, 1B Sambucci, EC S.Poma,

DH Zileri, RIC Deotto, 3B Giarola (Pizzaferri), 2B Alfinito (Scialpi), LAN Aldegheri (Nardi). All. G.Poma

Collecchio: EC Mantovani, INT Battioni, 3B Benetti (Ferrarini), 1B Pasotto, BD Calasso,

ED Valenti, 2B Alfieri, RIC Lori, ES Trolli, LAN Santana (Acerbi, Dallaturca). All. Saccardi

Arbitri: Petrolini e Palazzotto