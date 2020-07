Gonzales nuovo lanciatore del Parma Clima

Il Parma baseball ha raggiunto un accordo con il lanciatore Anthony Josè Arcila Gonzalez per la presente stagione agonistica.

Gonzalez, nato a Valencia (Venezuela) il 25 novembre 1991, è un lanciatore destro che ha giocato nelle precedenti stagioni in serie A2 con le formazioni di Senago (4 anni), Milano e Bollate.

Con la divisa del Bollate ha concluso la stagione 2019 con un record di sette vittorie, quattro sconfitte ed una salvezza. Nelle 73 riprese disputate sul monte di lancio ha subito 42 punti (17 guadagnati) ed ha concesso 85 valide e 19 basi per ball. All'attivo 59 eliminazioni al piatto.

Gonzalez va a rinforzare il gruppo dei lanciatori del Parma Clima attualmente composto dai soli Michele Pomponi, Francesco Nardi, Yomel Rivera e Mattia Aldegheri. Potrà essere utilizzato nella prima e nella terza partita della settimana: possibile il suo esordio già nella gara che sabato sera alle 21 vedrà il Parma Clima impegnato in trasferta sul campo di Collecchio.