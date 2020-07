E' scomparso Butch Hughes, vinse a Parma la Coppa dei Campioni

Il Parma baseball 1949 piange la scomparsa di Francis "Butch" Hughes, "grande amico della nostra società" e capo-allenatore nella stagione 1984 conclusa con la conquista della Coppa dei Campioni.

"Hughes è stato un grande innovatore, ha portato nel nostro baseball una nuova mentalità e un nuovo approccio al gioco e all'allenamento", ricorda l'amico Sal Varriale.

"Nel 1984 portò i Parma Angels alla vittoria della Coppa dei Campioni sul campo di Rimini - prosegue Varriale -. La gara di finale fu senza storia. Vincemmo per 12 a 0 con una grande prova di Remmerswaal che sfiorò la perfect game. Hughes venne a Parma su segnalazione di John Noce e face per tanti anni la fortuna della nostra squadra. Grazie a lui e ai suoi contatti con Tony La Russa degli Oakland A's arrivarono da noi giocatori del calibro di Jack Lazorko, Tony Brown e Rick Lancellotti. Successivamente entrò nell'organizzazione dei Colorado Rockies e invitò allo spring training l'allenatore Aldo Sassi e i nostri giocatori Zileri, Desimoni e Bertagnon".

Dopo una lunga esperienza per le principali organizzazioni professionistiche come pitching coach negli Stati Uniti, Hughes tornò a Parma nel 2010 (anno dell'ultimo scudetto) per curare la preparazione dei lanciatori. Negli anni successivi cementò il suo rapporto con la nostra città partecipando come istruttore ad alcuni clinic rivolti ai lanciatori.

Presidente, consiglieri, soci, tecnici, giocatori e collaboratori del Parma baseball 1949 si uniscono al dolore della moglie Mary Ann e dei familiari in questo triste momento.

Venerdì sera verrà osservato un minuto di raccoglimento prima della gara con il Bologna.