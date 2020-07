Netto successo del Bologna in gara 2. Parma Clima sconfitto 10- 1

Netto successo del Bologna sul campo del Parma Clima nella seconda gara della terza giornata di campionato. La squadra di Frignani si è imposta con il risultato di 10 a 1 al termine di una gara a senso unico caratterizzata dalla negativa prestazione dei lanciatori ducali. In sette riprese Aldegheri, Rivera, Gonzalez e l'improvvisato pitcher Viloria hanno concesso dieci valide, undici basi per ball ed hanno colpito cinque battitori. Per il Parma Clima solo una valida, doppio di Paolini, contro l'ottimo Bassani.

LA CRONACA

Il Bologna presenta la stessa formazione difensiva di mercoledì ma rimescola le carte nella rotazione dei lanciatori affidando il monte ad Alex Bassani.

In casa Parma Clima Giovanni Fossa sostituisce nel ruolo di manager lo squalificato Guido Poma. Come annunciato la prima palla del match viene messa nelle mani di Samuel Aldegheri mentre difesa e line-up subiscono alcune variazioni a causa del recupero di Sebastiano Poma. Koutsoyanopulos gioca in terza base con Giarola in seconda e Gradali esterno destro. Zileri è il designato e occupa il sesto spot dell'ordine di battuta con Giarola che scende al nono.

Aldegheri non è in serata. Esce dal primo inning senza punti al passivo complice anche un inutile tentativo di rubata della terza base di Didder ma al secondo è costretto ad alzare bandiera bianca.

I suoi lanci ad effetto non trovano la zona di strike e sulla palla dritta i battitori bolognesi vanno a nozze: Rivera lo sostituisce dopo tre basi per ball e due valide che valgono tre punti ma prima di chiudere la ripresa concede altre due segnature a suon di basi ball, battitori colpiti e lanci pazzi.

La grandinata ospite prosegue al terzo inning grazie soprattutto al sedicenne Samuele Gamberini che piazza un profondo doppio a sinistra spingendo a casa base Bertossi (singolo) e Agretti (base ball). La reazione del Parma Clima è impalpabile: Bassani lancia sul velluto contro una squadra che appare demoralizzata ed elimina i primi nove battitori affrontati prima di concedere, al quarto inning, un doppio a Ricardo Paolini. Un lancio pazzo e una battuta in campo interno di Sambucci permettono a Paolini di completare il giro delle basi e mettere sul tabellone il primo punto del trittico dopo undici riprese.

Il monte di lancio parmigiano continua a stentare. Anche il terzo pitcher schierato, Gonzalez, fatica terribilmente a inquadrare il piatto e gli ospiti ne approfittano per allungare fino al 10 a 1 in un quinto attacco caratterizzato dalle basi gratuite regalate a Loardi, Dobboletta, Astorri e Bertossi e alle valide di Didder e Vaglio. Per chiudere la ripresa è necessario un doppio gioco “non assistito” di Sambucci che neutralizza una linea di Agretti e coglie Bertossi fuori base.

La partita non ha più nulla da offrire. Nel “garbage time” avviene l'esordio sul monte di lancio di Alex Viloria mentre le panchine offrono spazio a tutti i giocatori a referto.

Terza gara questa sera alle 20 al Falchi di Bologna con il probabile duello iniziale tra il bolognese Mattias Zotti e il parmigiano Luis Lugo.