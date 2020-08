Ultimo turno di andata per il Parma Clima contro il Godo

Ultimo turno di andata per il Parma Clima che questa settimana si confronterà con il Godo, quarto in classifica con un record di tre vittorie e nove sconfitte.

La prima gara si giocherà domani sera al Nino Cavalli di Parma, la seconda e la terza partita si svolgeranno invece sabato alle 16.30 e alle 20.30 allo stadio Casadio di Godo.

I ravennati vantano il quinto attacco del campionato (mb .196) e il quarto monte di lancio (mpgl 5.34) mentre il Parma Clima è terzo sia nella classifica della media offensiva di squadra (mb .263 con nove fuoricampo) che in quella relativa ai lanciatori (mpgl 4.58).

Gianguido Poma non ha particolari problemi di formazione. L'inserimento in squadra di Charlie Mirabal offre al tecnico parmigiano nuove soluzioni per la costruzione dell'impianto difensivo e contribuisce a dare maggior peso e continuità all'attacco.

Il tecnico ducale si affiderà all'ormai consueta rotazione di lanciatori con Michele Pomponi protagonista iniziale nella gara di domani sera, Mattia Aldegheri nella pomeridiana di sabato e Luis Lugo nel terzo match del turno. Gli eventuali rilievi nella gara di domani saranno Gonzalez, Nardi e Rivera che al momento non ha più di una quarantina di lanci nel braccio.

Dall'altra parte Bertolotti dovrà scegliere lo starting pitcher di domani tra il mancino Matteo Galeotti (0-3, pgl 4.26) e il giovane Luca Bortolotti (1-2, pgl 3.50). Pronti a salire su mound saranno Piumatti, Brezzo, Sabbadini e Pizzolini.

Fino ad oggi i battitori più continui sono risultati Davide Meriggi (.318) e Marco Servidei (.313) ma i lanciatori ducali si dovranno guardare anche dalle mazze dei veterani Paolo Tanesini, Mattia Bucchi, Marco Sabbatani e Francesco Fuzzi.

Gli arbitri di domani sera saranno i signori Caringella, Bastianello e Falcone.

Si giocherà ancora a porte chiuse: dopo i lusinghieri risultati della scorsa settimana proporremo nuovamente la diretta streaming del match sulla pagina Facebook ufficiale della nostra società. Gli addetti all'informazione che desiderassero accedere all'impianto dovranno accreditarsi entro le 14 di domani all'indirizzo ufficiostampa@parmabaseball.it.