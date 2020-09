Annullata la gara Parmaclima-Hotsand Macerata in programma domani

Questa mail delle 16:01 di oggi a firma di Andrea Parentini, Presidente della Commissione Organizzazione Gare della Fibs, ha posto fine agli interrogativi in merito alla presenza al Nino Cavalli del Macerata per la gara prevista domani sera alle 21.

Nei giorni scorsi la società marchigiana aveva comunicato di essere in difficoltà ad organizzare le residue trasferte di campionato a causa della defezione di alcuni atleti dal proprio organico. Tra ieri e oggi ci sono stati parecchi consulti telefonici tra la nostra direzione ed il front office del Macerata che non ha potuto far altro che confermare di essere impossibilitato ad organizzare la trasferta di domani. Il comunicato della Commissione Organizzazione Gare non chiarisce se la gara sarà recuperata successivamente o se sarà assegnata una vittoria per rinuncia al Parma Clima.

La direzione del Parma baseball non può che prendere atto dell'annullamento delle gare per motivi del tutto indipendenti dalla propria volontà e manifesta il proprio dispiacere nel privare gli appassionati parmigiani della partecipazione all'evento sportivo di domani.

Restano regolarmente in programma le gare previste a Macerata alle 16:30 e alle 20:30 di sabato prossimo.

