Il Parma vince a Macerata la prima gara

Il Parma Clima si impone a Macerata nella prima gara dell'odierno doubleheader con il risultato di 7 a 2. La partita è rimasta in equilibrio per cinque riprese sotto il controllo dei lanciatori ma al sesto inning Zileri e compagni hanno impresso l'accelerazione decisiva conquistando il successo. Lanciatore vincente Michele Pomponi, salvezza per Mattia Aldegheri.

LA CRONACA DI GARA UNO

La partita pomeridiana si gioca in pomeriggio soleggiato ma fortunatamente ventilato. I padroni di casa schierano piuttosto a sorpresa sul monte di lancio il mancino Oscar Tucci in batteria con Lorenzo Morresi, oggetto del desiderio delle principali società italiane. Il Parma Clima risponde con Michele Pomponi che vince il ballottaggio con Mattia Aldegheri. In campo esterno c'è un'inedita linea formata da Gradali, Koutsoyanopulos e Viloria. Zileri è il battitore designato con Francesco Pomponi in terza base. Turno di riposo per Stefano Desimoni.

Il Parma Clima parte forte e già al primo inning mette due punti sul tabellone. Tucci elimina i primi due battitori ma poi subisce un singolo da Zileri e concede una base ball a Sambucci: Mirabal porta a casa i compagni con un doppio a destra difeso non perfettamente da Carrera.

Il Macerata prova subito subito a reagire con un doppio a destra di Morresi che non sortisce effetti ma riesce a dimezzare lo svantaggio al secondo grazie a Di Benedetto, in base per ball, in seconda dopo una caduta di Mirabal in occasione di una presa al volo in foul e spinto a casa da un singolo di Serrani.

A partire dal terzo inning sul monte di lancio del Macerata c'è Gianny Fracchiolla, anche lui mancino, che blocca per due riprese l'attacco parmigiano. Koutsoyanopulos prova a mettergli pressione al quarto inning rubando seconda e terza base dopo aver colpito un singolo a sinistra ma il rilievo marchigiano esce dalla situazione addomesticando un violento “comebacker” di Francesco Pomponi.

La partita si decide al sesto inning quando il Macerata affida il monte all'acerbo Badiu. Il Parma Clima sfrutta le difficoltà del pitcher mancino e alcune gravi incertezze della difesa di casa per mettere cinque punti sul tabellone. I ducali beneficiano di quattro basi per ball e due errori, aggiungono le valide di Sambucci e Koutsoyanopulos e si portano su un confortante 7 a 1.

L'ingresso in campo di Mattia Aldegheri al posto di un positivo Michele Pomponi (un punto, due valide, due basi ball e quattro strikeout) contribuisce a bloccare l'attacco del Macerata e a regalare al Parma Clima un comodo finale di partita.