Fibs: Massimo De Luca si candida alla presidenza al suo fianco Massimo Fochi

Massimo De Luca, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, già direttore di Rai Sport e prima ancora responsabile dei servizi sportivi di Mediaset, ha avanzato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Baseball Softball. Al suo fianco c'è Massimo Fochi, con un grandissimo passato da giocatore e dirigente, che ricoprirebbe il ruolo di direttore generale. De Luca, 70 anni, romano ma residente a Milano, è stato giocatore di baseball nelle file della Lazio e, costretto a interrompere l’attività agonistica nel 1970 per i primi impegni della carriera giornalistica, ha continuato a coltivare la passione per questo sport cui ha avviato, da ragazzi, entrambi i suoi figli. Nel corso della sua carriera, ha scritto e parlato di baseball in occasione di eventi internazionali (Europei, Mondiali, Olimpiadi, Coppa dei Campioni). L’assemblea elettiva della Federazione si terrà a Firenze il 7 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA baseball