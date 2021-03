Luca Meli è il nuovo presidente del Parma baseball. Il numero uno di Parma Clima succede al dimissionario Paolo Zbogar alla guida della più titolata società sportiva di Parma.

Il nome di Luca Meli è noto da ormai quattro anni agli appassionati del baseball parmigiano. Nel febbraio 2017 ha assunto il ruolo di Main Sponsor della società e da allora è divenuto un fondamentale punto di riferimento per l'intero movimento cittadino lavorando attivamente anche nel comitato organizzatore del torneo di qualificazione olimpica svoltosi a Parma e Bologna nel settembre del 2019.

Con l'elezione di Luca Meli al ruolo di presidente è cambiato anche il Consiglio direttivo della società. Alle conferme del Professor Innocente Franchini, di Gabriele Carpena e di Maurizio Renaud si sono aggiunti gli ingressi di Nicoletta Pierotti che si occuperà della segreteria, di Marzio Franchini, storico appassionato parmigiano, e di Massimo Fochi che entra così ufficialmente nel gruppo dirigenziale del Parma baseball.

<Sono consapevole di aver assunto un maggior carico di impegni – le prime parole di Luca Meli nel nuovo ruolo di Presidente -. Affronterò il nuovo ruolo con spirito imprenditoriale, passione e determinazione. Ho importanti progetti per il Parma baseball che rappresenta un bene fondamentale per l'intera città. Devo ringraziare Paolo Zbogar per il lavoro svolto in questi anni, può fregiarsi del fatto di aver salvato il baseball di vertice parmigiano in un momento di gravi difficoltà>.