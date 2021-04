Urwin Enriqueha firmato per il Parma

Urwin Enrique Juaquin e il Parma baseball hanno firmato l'accordo che porterà l'interno di Curacao a vestire la divisa ducale nel prossimo campionato di serie A. Urwin Juaquin è nato il 29 dicembre 1997 a Willemsted (Curacao), batte e tira destro e in virtù del passaporto olandese giocherà con lo status di atleta comunitario non-Afi.

Firmato dai Cincinnati Reds come free agent nel luglio 2014 ha giocato per quattro stagioni per la franchigia dell'Ohio a livello di Rookie League. Nel 2015 ha esordito nella Dominican Summer League con i Dominican Reds, nel 2016 e nel 2017 ha giocato con gli Arizona Reds ed ha concluso l'esperienza nelle leghe minori vestendo i colori dei Mustangs Billings. Nei quattro anni ha disputato 145 partite collezionando 90 battute valide (otto doppi, un triplo ed un fuoricampo) in 421 turni di battuta con una media di .214.

Rilasciato dai Reds il 16 dicembre 2018, Juaquin ha giocato nella stagione successiva nel campionato italiano dei serie B con il Piacenza. Nell'occasione ha concluso il torneo con una media battuta di .353, frutto di 36 valide in 102 turni (tra le quali otto doppi ed un homerun), ed una media difensiva pari a .941.