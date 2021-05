Parma Clima: doppio successo sui Grizzlies Torino 3-1 e 5-2

Il Parma Clima ha concluso il primo weekend di gioco con un doppio successo sui Grizzlies Torino. Alla vittoria per 3 a 1 nel match pomeridiano è seguito il successo con il finale di 5 a 1 nell'incontro serale. Mattia Aldegheri e Michele Pomponi i lanciatori vincenti, significative prestazioni nel box di battuta per Gonzalez, Rodriguez e Mineo.

Gara uno

La prima gara stagionale del Parma Clima si chiude con una vittoria di stretta misura su un combattivo Torino. I ragazzi di Guido Poma hanno potuto contare su un'ottima prova in pedana di Mattia Aldegheri mentre l'attacco ha lungamente stentato prima di trovare l'allungo decisivo tra il sesto e il settimo inning.

Sul monte di lancio si sono inizialmente affrontati Mattia Aldegheri e l'ex Anthony Gonzalez Arcila.

Rispetto alle previsioni Guido Poma tiene inizialmente in panchina De Simoni e Astorri schierando Battioni all'esterno sinistro e Francesco Pomponi battitore designato. In casa Grizzlies Catalano è preferito a Peloro come ricevitore mentre De Maria è il battitore designato.

Tommaso Giarola, primo battitore dell'incontro, colpisce subito un singolo al centro ma poi Aldegheri prende il ritmo corretto ed elimina consecutivamente diciassette avversari: per rivedere in base un corridore piemontese è necessario attendere la sesta ripresa quando Giarola beneficia di una base per ball.

Dall'altra parte l'attacco ducale fatica a concretizzare le occasioni create contro i lanci di un convincente Gonzalez Arcila. Al primo inning viene vanificato un doppio di Rodriguez, al terzo Sambucci non riesce a sfruttare una ghiotta opportunità incappando in uno strikeout a basi piene, al quarto Battioni incappa in un doppio gioco “ammazza inning” dopo la valida iniziale di Poma.

Al sesto il Parma Clima rompe finalmente gli indugi. Mineo apre l'attacco con un singolo al centro, ruba la seconda e avanza in terza sfruttando un lancio pazzo del giovanissimo rilievo Gismondi, classe 2000. Il nuovo pitcher torinese ottiene un prestigioso strikeout contro Sebastiano Poma ma poi incassa il singolo a sinistra di Battioni che vale l'uno a zero per i ducali. Non è finita: Francesco Pomponi riceve quattro ball, la panchina ospite sostituisce Gismondi con il mancino Meschini e Juaquin batte a casa il due a zero con un corto singolo dietro la terza base.

A partire dalla settima ripresa l'eccellente Aldegheri (zero punti, una valida, una base ball, cinque strikeout) lascia il monte a Yomel Rivera. Il rilievo del Parma Clima ottiene la salvezza pur concedendo al nono un fuoricampo al pinch hitter Marziale mentre i compagni confezionano il terzo punto al settimo grazie a un doppio di Sambucci che spinge a casa base Paolini.

Gara due

La seconda partita si apre con la notizia delle assenze di due lanciatori stranieri, uno per parte. Nel Parma Clima non è presente Omar Bencomo mentre nel Torino manca Victor Romero. Il duello sul monte di lancio si apre così all'insegna della sfida tra Josè Campos e Angel Guillen. Rispetto alla gara pomeridiana nel Parma Clima Desimoni prende il posto di Battioni con Viloria battitore designato mentre nel Torino Chacon gioca in seconda con il fuoricampista pomeridiano Marziale inserito all'esterno sinistro. Il line-up del Parma Clima presenta ben sei battitori mancini.

Il primo terzo di gara scorre velocemente nel pieno controllo dei lanciatori e delle difese. Rodriguez, Juaquin e Oldano si mettono in mostra con giocate concrete e spettacolari: la prima valida del Parma Clima viene battuta da Gonzalez al terzo inning, quella del Torino arriva al quarto dalla mazza di Barbero. La prima reale occasione per mettere punti sul tabellone capita al Parma Clima nel corso del quinto inning: Viloria e Desimoni beneficiano di due basi per ball ma Gonzalez (al volo in foul da Giarola) e Paolini (out direttamente dal prima base) non riescono a trovare lo spunto vincente.

Il lavoro di Campos dura cinque riprese. Il venezuelano utilizza 56 soli lanci per tenere a zero gli ospiti (una base ball, due valide e sei eliminazioni al piatto) e lascia il monte di lancio a Michele Pomponi con la partita ancora tutta da giocare.

Dall'altra parte Guillen rimane invece sul mound ma inizia a mostrare qualche segnale di cedimento. Il sesto attacco del Parma Clima si apre con due doppi consecutivi di Rodriguez e Mineo: con zero out Rodriguez è particolarmente cauto nella corsa sulle basi, attende l'atterraggio della battuta del compagno e si ferma in terza. L'occasione è comunque ghiotta. Sambucci alza un innocuo pop in campo interno, poi Poma beneficia di una base intenzionale: a basi piene e con un solo out è il turno di Viloria che termina strikeout dopo sei lanci. Stessa sorte, ma in tre soli lanci, tocca poco dopo a Juaquin: dopo due terzi di gara il risultato rimane inchiodato allo zero a zero e il Parma Clima avverte la netta sensazione di aver sprecato un'opportunità quasi irripetibile.

Nella seconda parte del settimo anche il Torino cambia lanciatore. Dopo aver effettuato 94 lanci di grande efficacia Guillen viene rilevato da Marco Pascoli. Il Parma Clima spezza finalmente l'equilibrio grazie a Noel Gonzalez (3 su 4) che batte un singolo, avanza in seconda in occasione di una corta battuta di Paolini e completa il giro delle basi grazie al secondo doppio della serata di un decisivo Leo Rodriguez. Il settimo turno offensivo dei padroni di casa prosegue con le basi ball a Mineo (intenzionale) e Sambucci: con due out Poma si ritrova il match ball sulla mazza e non lo spreca. La sua battuta non percorre molta strada ma si trasforma in uno spiovente dietro la prima base che permette al Parma Clima di allungare fino al 3 a 0.