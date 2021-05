Parma Clima, tutto fin troppo facile a Milano: 19-0

Mattia Aldegheri, Edoardo Acerbi e Giovanni Bortolomai hanno ottenuto una prestigiosa “no hit” combinata nella gara vinta questa mattina dal Parma Clima sul campo del Milano 1946. La partita è terminata con il risultato di 19 a 0 per i ducali che hanno battuto 14 valide nelle sette riprese disputate prima che venisse applicata la regola della manifesta inferiorità.

La gara inizia con il confronto tra Mattia Aldegheri e Bryan Biegel, comunitario di Curacao under 23 con esperienze nell'organizzazione dei Miami Marlins. Nel Milano c'è il debutto del ricevitore Torrellas, in prestito gratuito dal Bollate dopo la rinuncia della squadra dell'hinterland, Nel Parma Clima riposano Sambucci e Desimoni sostituiti rispettivamente da Astorri e Battioni. Francesco Pomponi è il battitore designato.

La partita non ha storia. Il Parma Clima parte forte contro l'impreciso Biegel (nove pgl in tre inning con cinque valide e quattro basi per ball) e alza il piede dall'acceleratore solo dopo aver messo undici punti sul tabellone. Quattro al primo inning con le valide di Gonzalez, Rodriguez (doppio) e Mineo (doppio). Due al secondo grazie ad un triplo di Paolini. Tre al terzo con un singolo di Astorri e due errori difensivi dei padroni di casa. Due al quarto contro il giovane rilievo Pizzi (classe 2000) con i doppi di Sebastiano Poma e Francesco Pomponi. Dall'altra parte il Milano soffre i lanci di Mattia Aldegheri che conclude il proprio lavoro dopo cinque riprese quasi perfette nelle quali concede un solo arrivo in base (quattro ball a Sanguedolce) e mette a segno otto strikeout.

Dal quinto inning la partita scivola nell'attesa dell'inevitabile applicazione della <mercy rule>. Nel Parma Clima debuttano Monello e Bortolamai che completa con due strikeout la “no hit” parmigiana.

Alle 15:30 si giocherà la seconda partita con la sfida tra Josè Campos e il milanese Carrillo.