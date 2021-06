Accessi allo stadio "Nino Cavalli" per sabato 5 giugno

Sono entrate oggi in vigore le nuove normative di governo per le attività sportive all'aperto nelle zone bianche e gialle d'Italia. In particolare è stato stabilito che gli impianti sportivi all'aperto potranno tornare ad ospitare il pubblico in misura non superiore al venticinque per cento della capienza. Lo stadio Cavalli di Parma è omologato per la presenza di 3.500 spettatori per cui in occasione delle partite di sabato 5 giugno potranno accedere sugli spalti dell'impianto un massimo di 875 persone. L'accesso allo stadio avverrà attraverso il cancello di Via Casati Modigliani dove sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso e sottoscrivere gli abbonamenti per le rimanenti dieci gare di regular season. Ricordiamo che il biglietto intero avrà il costo di 8 euro, quello ridotto (13-15 anni) di 5 euro. Ingresso gratuito per i ragazzi di età inferiore ai 13 anni. Gli abbonamenti avranno il prezzo di 30 euro e daranno il diritto di assistere alle ultime quattro gare interne della prima fase e a tutte le sei partite della seconda. In caso di raggiungimento del limite massimo di spettatori gli abbonati avranno precedenza nell'ingresso all'impianto.

