Parma Clima- Milano 8-2. E intanto arriva il lanciatore Julio Vivas

Ancora una vittoria per il Parma Clima che ha superato il Milano con il risultato di 8 a 2 nella seconda gara del weekend allungando a dieci partite la striscia di successi consecutivi.

Rispetto alla gara pomeridiana il Milano ha rinunciato agli acciaccati Villa e Lo Monaco spostando Capellano in prima base e Pasotto all'esterno centro. Ambrosioni ha presidiato la seconda base con Morillo battitore designato e Fraschetti esterno destro. Nel Parma Clima turno di riposo per Juaquin con Battioni shortstop e Gonzalez esterno destro. Cesare Astorri è stato schierato in prima con Sambucci battitore designato. Sul monte di lancio è andato inizialmente in scena il duello tra Mattia Aldegheri e Francisco Carrillo.

Ancora una volta il Parma Clima ha inscenato una partenza sprint. Gonzalez si è esibito in un perfetto lungo linea in campo opposto (doppio) ed ha completato il giro della basi grazie ad un singolo di Leo Rodriguez. Poco dopo lo stesso Rodriguez ha rubato la seconda ed ha segnato il punto del 2 a 0 sfruttando un doppio di Sebastiano Poma.

Il Milano ha subito riportato il risultato in parità senza battere valide. Aldegheri ha concesso due basi ball consecutive, i corridori milanesi hanno beneficiato di un errore difensivo per portarsi in seconda e terza base ed hanno segnato con due battute verso gli interni di Pasotto e Ambrosioni.

Il pareggio ospite è durato un attimo, il tempo necessario per cambiare campo, assistere a un perfetto bunt a sorpresa di Desimoni e ad uno spettacolare doppio in campo opposto di Battioni: i ducali sono tornati in vantaggio con un lancio pazzo e una lunga volata di sacrificio di Noel Gonzalez.

La mareggiata parmigiana non si è arrestata. Al terzo Poma ha colpito un singolo al centro, Sambucci ha eseguito un perfetto batti-e-corri e Astorri ha portato a casa base il punto del 5 a 2 con una lunghissima volata di sacrificio. Il sesto punto si è materializzato pochi istanti dopo in concomitanza con un errore difensivo ospite.

La partita di Carrillo è durata poco più di quattro riprese. Al quinto inning il Parma Clima lo ha costretto ad alzare bandiera bianca con quattro valide consecutive di Astorri, Desimoni (doppio), Battioni e Gonzalez che hanno allargato il parziale fino all'otto a due.

Meglio di Carrillo ha fatto il giovane rilievo Davide Pizzi (classe 2000) che, pur disponendo di una velocità inferiore rispetto al compagno, ha irretito le mazze ducali evitando una conclusione anticipata dell'incontro.

Lanciatore vincente Josè Campos, tre inning con quattro strikeout, comoda chiusura per Yomel Rivera. Migliori in battuta Desimoni (3 su 4), Poma e Battioni (2 su 3).

A margine delle gare con il Milano, il Parma baseball ha comunicato di essersi accordato con il lanciatore Julio Vivas, nato il 10.01.1993 a Tachira, Venezuela.

Vivas, 102 chilogrammi distribuiti su 188 centimetri, ha giocato dal 2011 al 2016 con la franchigia dei Pittsburgh Pirates raggiungendo il livello di “singolo A avanzato”. Con l'organizzazione dei Pirates ha disputato 128 partite con un record di 20 vittorie e 9 sconfitte ed una media punti guadagnati complessiva pari a 2.95. Nelle 289.2 riprese lanciate ha messo a segno 250 strikeout.

Nel 2017 è tornato in Venezuela dove ha giocato nella Lega invernale con le le Aguilas del Zulia e i Navigantes del Magallanes. Dal 2019 è protagonista del campionato colombiano con le formazioni di Monterrey e Cartagena: nel corso dell'inverno ha giocato le Caribbean Series rappresentando la Colombian Professional Baseball League.

Vivas raggiungerà Parma nella giornata di oggi, domenica, per mettersi a disposizione dello staff tecnico del Parma Clima.