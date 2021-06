Parma Clima imbattuto: 6-4 al Settimo

Il Parma Clima ha mantenuto la propria imbattibilità sconfiggendo il Settimo Torinese con il risultato di 6 a 4 al termine di una partita che ha visto la squadra di Guido Poma lungamente in svantaggio. Per rovesciare il risultato è stato necessario un ottavo attacco da quattro punti nel quale si sono esaltate le mazze di Desimoni, Battioni e Paolini. Lanciatore vincente Yomel Rivera, salvezza per Giovanni Bortolamai.

Sul monte di lancio è andato in scena il programmato match tra Mattia Varalda, schierato anche al primo posto del line-up, ed Edoardo Acerbi. Guido Poma ha dovuto fare i conti con le defezioni di Michele Pomponi, Alberto Mineo ed Alex Viloria ed ha così schierato Monello nel catcher box con una linea di esterni formata da Battioni, Sebastiano Poma e Gonzalez. Francesco Pomponi è stato inserito come DH all'ottavo spot del line-up. Tra i padroni di casa il manager Ernesto Wong ha affidato l'angolo caldo a Giorgio Calvo con Riggio ricevitore e Piovan in prima base.

La gara è iniziata nel segno del Settimo che ha trovato un ottimo protagonista nel mancino Varalda, bravo ad imbrigliare le mazze ducali e autore della prima valida dei padroni di casa. Al secondo inning l'attacco piemontese ha meritatamente trovato i punti del vantaggio. Piovan ha aperto l'attacco con una battuta che Poma ha perso nella luce del pomeriggio, poi Cirillo ha colpito un doppio lungo la linea di foul portando il Settimo sull'uno a zero: il raddoppio si è materializzato poco dopo grazie ad un preciso singolo al centro di Alessio Salvatore.

Il Parma Clima non ha reagito immediatamente: l'attacco è rimasto fermo al singolo di Battioni della prima frazione di gioco fino al quinto inning quando Gonzalez ha realizzato la seconda valida ospite. In mezzo un'infinita serie di eliminazioni al volo da parte degli interni di casa al termine di turni di battuta poco incisivi: uniche concessioni le basi per ball strappate da Rodriguez, Monello e Francesco Pomponi sulle quali i ducali non sono riusciti a costruire nulla di concreto.

Dall'altra parte Acerbi si è momentaneamente ripreso dalle difficoltà della seconda ripresa ma al quinto inning è stato sostituito dopo aver concesso una base ball a Salvatore e aver subito un singolo da Calvo: sul mound è salito Rivera che ha iniziato bene il proprio lavoro eliminando al piatto Varalda ma che poi è stato tradito da un errore di tiro di Sambucci sul tentativo di “grande rubata” da parte di Salvatore. Il Settimo si è così ritrovato in vantaggio per 3 a 0 e con il rimpianto di non aver sfruttato al meglio la successiva situazione di corridori agli angoli e un solo out.

Al Parma Clima sono rimasti quattro attacchi per rimediare alla situazione. Il sesto inning si è esaurito con tre facili out al volo dall'esterno centro ma al settimo i ducali hanno finalmente rotto il ghiaccio contro l'ottimo Varalda, arrivato ormai a più di cento lanci. Monello ha strappato una base per ball, Pomponi è stato colpito e poi Cesare Astorri, pinch hitter per Juaquin, ha ottenuto la valida del 3 a 1. La panchina dei padroni di casa è corsa ai ripari sostituendo Varalda con Piovan che ha subito da Paolini la valida del 3 a 2 riuscendo però a tenere i compagni in vantaggio.

Al cambio di campo il Settimo ha rimesso due punti tra sé e il Parma Clima grazie a Calvo che ha battuto un singolo a sinistra, ha rubato la seconda ed ha segnato in occasione della valida di Boza.

All'ottavo il Parma Clima ha messo le cose in chiaro ed ha effettuato il sorpasso con un attacco da quattro punti. Sambucci è stato colpito, Monello ha battuto un singolo a sinistra e poi, con due out, sono saliti in cattedra Desimoni, Battioni e Paolini. Il veterano ha battuto un doppio in campo opposto garantendo il pareggio, Battioni ha prodotto la valida del vantaggio e Paolini ha messo a segno il singolo a destra che ha fissato il parziale sul 6 a 4.

Per preservare il vantaggio è stato chiamato al lavoro Giovanni Bortolamai che si è guadagnato una meritata salvezza tenendo a freno le mazze del Settimo negli ultimi due inning.

Il secondo incontro si giocherà domattina alle ore 11.