Fortitudo Bologna e Parma Baseball: "Non giocheremo il 20 luglio"

Fortitudo B.C e Parma Baseball non vogliono giocare le gare in calendario per il 20 luglio.

Le società hanno reso noto di aver inviato una nota ufficiale al presidente Fibs Andrea Marcon, al segretario Fibs Giampiero Curti e al Presidente della Commissione Organizzazione Gare (COG) Andrea Parentini manifestando la loro contrarietà alle recenti modifiche della Circolare Attività Agonistica (CAA) inerente la calendarizzazione della Pool Scudetto Serie A Baseball.

"In particolare - dice una nota - Bologna e Parma hanno evidenziato come la modifica delle date di disputa delle gare abbia comportato la cancellazione dell'interruzione del campionato inizialmente prevista per il weekend del 16/17 luglio in concomitanza con la partecipazione di Bologna e Parma all'European Cup. In data 21.06.2021 è pervenuta dal Presidente della COG la comunicazione di una ulteriore modifica della calendarizzazione della Pool Scudetto Serie A Baseball che prevede che il girone A disputi due incontri in una data infrasettimanale e, in particolare, il giorno martedì 20.07.2021 con le gare Cagliari – Fortitudo Bologna e Parma Clima – Collecchio. Tale modifica è in palese contrasto con quanto stabilito dalla CAA"

La Fortitudo B.C. e il Parma Baseball "manifestano la loro indisponibilità a disputare due gare martedì 20 luglio 2021 ed hanno richiesto il ripristino della calendarizzazione antecedente le modifiche sopra riportate. Fortitudo Bologna e Parma baseball si riservano di assumere ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti volta a tutelare i loro diritti di disputare un campionato a parità di condizioni rispetto alle altre partecipanti".