Scatta la seconda fase del campionato. Parma Clima al Cavalli contro il Cagliari

Il cammino del Parma Clima nella Poule scudetto inizierà domani con un doubleheader contro il Cagliari. Le gare si disputeranno alle 16 e alle 21 sul diamante intitolato a Nino Cavalli ma vedranno giocare il Parma Clima come formazione ospite. Il Cagliari infatti non dispone di un impianto adeguato per ospitare le gare della serie A ed ha chiesto e ottenuto una deroga per disputare in trasferta anche le partite dei turni casalinghi.

La squadra di Walter Angioi si è qualificata alla Poule scudetto superando nel girone B le formazioni del Brescia e del Senago (testa di serie) dopo la defezione del Bollate. Il Cagliari è imbattuto nelle gare aperte all'utilizzo dei lanciatori stranieri dove può contare sulle eccellenti prestazioni del cubano Hector Ponce, dominatore (4-0) nella prima fase con l'eccellente media pgl di 1.09 e con l'invidiabile record di 49 strikeout messi a segno in 33 inning. Nella prima partita lo staff tecnico isolano può invece contare sui lanciatori spagnoli Livan Delgado e Gabriel Sanchez, entrambi classe 2001. Delgado è reduce dalla bella vittoria ottenuta contro il Brescia, una partita completa da ben 148 lanci che ha consegnato al Cagliari il passaporto per il girone di semifinale. La presenza in campo di Sanchez è invece ancora in forse a causa di un infortunio alla mano. Nel primo girone i sardi hanno ottenuto una media battuta complessiva di .286: i migliori si sono rivelati Danny Andres Turino (.483), il talentuoso Gabriele Angioi (.440) e l'inossidabile Josè Cuesta (.357), utilizzato se necessario anche come lanciatore di rilievo.

Nel Parma Clima si attende l'esordio sul mound di Danny Rondon al quale sarà affidata la prima palla del secondo incontro. Il pitcher venezuelano ha dichiarato di essere pronto per lanciare almeno cinque riprese alleggerendo così il lavoro del gruppo dei lanciatori italiani che ha sostenuto la squadra nella prima fase ma che ha perso Michele Pomponi, ancora fermo ai box. Nella gara pomeridiana lo “starting pitcher” sarà Mattia Aldegheri (5-0, 1.20) con Yomel Rivera (2-0, 1.38) primo rilievo e con Acerbi (1-0, 4.15), Bortolamai (una salvezza, 1.29) e Francesco Pomponi (0.00) pronti nel bullpen per qualsiasi evenienza.

Nel corso della settimana lo staff tecnico del Parma Clima (media battuta complessiva di .343 con media pgl pari a 1.30) ha lavorato soprattutto sul recupero degli atleti tenuti precauzionalmente a riposo a Settimo Torinese. Mineo, Gonzalez e Viloria sono ormai avviati sulla strada del pieno recupero e potrebbero dare il proprio contributo già nelle partite di domani.

Le gare contro il Cagliari saranno fuori abbonamento. Per favorire l'accesso degli spettatori la società ducale ha deciso di mettere in vendita un biglietto speciale del prezzo di cinque euro che darà la possibilità di assistere a entrambi gli incontri. Stesso prezzo per i biglietti d'accesso alle singole partite.

Gli appassionati impossibilitati ad accedere allo stadio Cavalli o residenti lontano da Parma potranno comunque seguire le gare tramite il racconto dei collaboratori del nostro ufficio stampa collegandosi alla pagina Facebook del Parma baseball.