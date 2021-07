Il Parma Clima facile sul Cagliari (3-13)

Prima vittoria nella seconda fase del campionato per il Parma Clima che ha facilmente superato questo pomeriggio il Cagliari con il risultato di 13 a 3 dopo sette riprese a senso unico.

Il Parma Clima ha giocato con una formazione leggermente diversa rispetto alle attese. Sambucci e Mineo sono rimasti inizialmente in panchina con Monello nel catcher box e Astorri a difesa della prima base, Gonzalez ha giocato battitore designato con Battioni esterno destro. Starting pitcher Mattia Aldegheri, linea di esterni formata da Desimoni, Sebastiano Poma e Battioni. In campo interno confermatissimi Leo Rodriguez in terza ed il keystone formato da Juaquin e Paolini. Nel Cagliari la scelta per il lanciatore partente è caduta su Gabriele Angioi, in batteria con Ariel Rodriguez. Gabriele Angioi è stato inserito al secondo spot dell'ordine di battuta con la conseguente rinuncia al battitore designato.

Dopo un primo inning di studio il Parma Clima ha preso decisamente l'iniziativa al secondo. E' stata una ripresa lunghissima nella quale sono passati davanti ad Angioi ben dodici battitori i quali, oltre a ricevere tre basi per ball, hanno messo a segno sei battute valide (doppi di Poma e Astorri): quando il lanciatore sardo è riuscito ad ottenere la terza eliminazione il Parma Clima aveva già messo sul tabellone i sette punti che hanno chiaramente indirizzato il match.

I ducali hanno allungato al terzo. Monello ha battuto un singolo a destra, è avanzato in seconda grazie a un balk, in terza sfruttando una lunga volata di Desimoni ed ha completato il giro delle basi quando Gonzalez ha alzato una volata di sacrificio e destra.

Il Cagliari ha dato un timido segnale di reazione nella seconda parte della terza ripresa segnando un punto favorito da un errore di Leo Rodriguez e da un doppio a sinistra di Andres.

La rincorsa del Parma Clima all'applicazione della “mercy rule” è ripresa al quarto grazie a un doppio di Paolini e due singoli di Rodriguez e Astorri: nell'occasione il Cagliari è riuscito a subire un solo punto grazie ad un pregevole “reverse double play” propiziato da Ponce e perfezionato da Gabriele Angioi, spostatosi nel frattempo all'interbase e sostituito sul monte di lancio da Arrais. I dieci punti di differenza tra le squadre si sono materializzati al quinto inning attraverso i singoli consecutivi di Gonzalez, Battioni e Paolini, seguiti dal terzo fuoricampo stagionale dell'incontenibile Leo Rodriguez (quattro su cinque in un pomeriggio quasi perfetto).

Sul 13 a 1 la partita non ha più avuto storia. Mattia Aldegheri (vincente, nessun punto guadagnato, quattro valide concesse e sette strikeout) ha lasciato il monte di lancio a Edoardo Acerbi che ha condotto in porto la vittoria prima del limite nonostante un passaggio a vuoto nel corso della settima ripresa. La seconda partita si giocherà questa sera alle 20,30, sul monte di lancio l'interessante duello tra il debuttante Danny Rondon e il cubano Hector Ponce.