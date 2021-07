Parma Clima e Bologna in campo per il primato

Parma Clima e Bologna si contenderanno domani e venerdì sera il primato nel girone di semifinale del campionato italiano di baseball. La prima gara si disputerà domani sera alle 20.30 sul terreno dello stadio Falchi di Bologna mentre la replica andrà in scena venerdì alle 21.00 sul diamante intitolato a Nino Cavalli.

Entrambe le formazioni arrivano imbattute al primo scontro diretto della stagione con l'identico record di quattordici vittorie e nessuna sconfitta. Il Bologna vanta migliori cifre di squadra: in attacco i felsinei vantano uno stratosferico .388 complessivo con ben 21 fuoricampo all'attivo contro il .340 dei ducali (5 homerun), sul monte di lancio i ragazzi di Lele Frignani hanno concesso ai malcapitati avversari solo 1.10 punti guadagnati a partita mentre il pitching staff del Parma Clima ne ha subito 1.27.

Impressionanti anche i numeri individuali del Bologna che può contare su ben dodici battitori con media superiore a .333. Il migliore è l'ex Nicolò Loardi (.462), seguito dall'olandese Leonora (.452 con sei fuoricampo) e dall'emergente friulano Bertossi (.442). Interessanti anche le medie del sempreverde Osman Marval (.394) e dell'interno di Curacao Van Gurp (.353), arrivato a Bologna da poche settimane ma già perfettamente integrato nella macchina da baseball felsinea.

Particolarmente ricco di talento anche il reparto dei lanciatori che può contare su cinque pitcher per la gara riservata agli italiani e ai comunitari Under 23 e quattro per la partita aperta all'utilizzo di “non Afi” e stranieri.

Nella gara di domani sera si contenderanno il ruolo di starting pitcher Bassani e Scotti con Zotti, Crepaldi e Pugliese destinati al ruolo di rilievi mentre per la gara di venerdì lo staff tecnico bolognese avrà l'imbarazzo della scelta tra Rivero, Palumbo, Brolo e Johnson, arrivato con l'inutilizzabile venezuelano Rodriguez (terzo straniero) per rinforzare la squadra in vista dell'appuntamento di coppa della prossima settimana.

Il Parma Clima proverà a fermare l'armata bolognese nonostante un'evidente inferiorità numerica dovuta anche ad alcuni infortuni. Domani sera il monte di lancio sarà ancora orfano di Michele Pomponi e dovrà affidare le chance di vittoria a Mattia Aldegheri con Rivera, Acerbi e Bortolamai che partiranno dal bullpen. Nel match di venerdì saranno invece protagonisti Danny Rondon e Josè Campos con Vivas (anche lui terzo straniero) ormai pronto per aiutare i compagni nella trasferta di Ostrava. Pur non potendo mettere in mostra i numeri degli avversari anche l'attacco ducale promette battaglia. Otto giocatori vantano una media battuta superiore a .300 (Gonzalez .438, Rodriguez .404, Battioni .391, Paolini .343, Poma .343, Sambucci .342, Astorri .314 e Desimoni .313) e Alberto Mineo appare ormai pronto per riprendere il ruolo posto nel catcher box dopo uno stop precauzionale di due settimane.