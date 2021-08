Primo derby al Collecchio. Parma Clima sconfitto 10 a 7

Il primo derby stagionale tre Parma Clima e Collecchio si è concluso con la vittoria della squadra di Mirabal con il risultato di 10 a 6.

La partita è vissuta sull'allungo iniziale del Collecchio che ha sfruttato il pomeriggio di buona vena dei propri battitori e l'avvio incerto di Yomel Rivera per mettere a referto cinque punti già al primo inning. Alfieri ha aperto il match con una valida a sinistra e poi, dopo l'eliminazione di Benetti, sono arrivati in rapida successione i doppi di Joseph e Deotto e i singoli di Calasso e Flisi che hanno regalato agli ospiti un netto vantaggio. Il pomeriggio negativo di Rivera è proseguito anche nel secondo inning costringendo la panchina ducale a sostituirlo dopo una valida di Joseph: l'ingresso in campo di Aldegheri ha bloccato l'impeto delle mazze collecchiesi e ha offerto ai campioni d'Europa la possibilità di riaprire il match.



L'attacco del Parma Clima ha girato a vuoto per tre riprese contro i lanci del giovane mancino Sanik Lama, classe 2001. I padroni di casa sono incappati in una lunga serie di eliminazioni al volo – nove in quattro riprese – prima di prendere il ritmo migliore. L'ingresso in campo di Fabiani per Lama non ha frenato la rimonta del Parma Clima che ha messo due punti sul tabellone al quarto inning con quattro singoli di Astorri, Sambucci, Ragionieri e Juaquin. I ragazzi di Guido Poma si sono ulteriormente avvicinati al quinto sfruttando le evidenti amnesie della difesa ospite, un doppio di Astorri e un singolo di Sambucci ed hanno pareggiato al sesto con i singoli di Juaquin, Paolini e Gonzalez e altre due incertezze di una difesa orfana dell'infortunato interbase Joseph.

Il Collecchio non si è demoralizzato ed ha ripreso quattro lunghezze di vantaggio nella prima parte della settima ripresa grazie ai singoli di Alfieri, Coffrini, Flisi, Lori e Trolli e un fuoricampo a destra di Deotto contro lo spaesato Bortolamai.



Per difendere il vantaggio la panchina ospite si è affidata ai lanci di Manuel Santana. L'ex del Parma Clima ha chiuso la settima ripresa affrontando tre soli battitori, l'ottava concedendo solo un singolo interno a Desimoni e la nona eliminando Rodriguez, Astorri e il pinch hitter Viloria. Uniche concessioni un solo homer a Sambucci e un singolo a Battioni.



Alle 21 la seconda partita.