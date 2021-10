Promozione e inclusione nel segno del baseball per non vedenti

Promozione e inclusione binomio vincente. Grande curiosità ha destato la manifestazione «Alla scoperta del BXC» organizzata al campo 4 del centro sportivo «Aldo Notari» dal Gruppo Oltretorrente baseball e softball, dal consigliere federale, giocatrice e vice -presidente della Leonessa Brescia Barbara Menoni e dal presidente dell’AIBXC associazione italiana baseball giocato da ciechi Alberto Mazzanti.

Una giornata dedicata al baseball per ciechi, per dare la possibilità a persone non vedenti o ipovedenti dell’Emilia (Parma, Reggio Emilia, Piacenza) di provare il gioco del baseball per ciechi. All’evento hanno presenziato oltre al presidente del Gruppo Oltretorrente baseball e softball e fiduciario Coni di Parma Andrea Paini, Barbara Menoni, Alberto Mazzanti, ragazzi e ragazze che hanno testato il gioco del baseball per ciechi e le formazioni della Leonessa Brescia, dei Thunder’s 5 Milano e «I Patrini di Malnate» partecipanti al campionato di serie A Libci, lega italiana baseball ciechi e ipovedenti che hanno disputato una partita dimostrativa.

«Siamo contenti di essere riusciti a organizzare questa manifestazione – ha detto Paini – il mio ringraziamento va a Barbara Menoni e Alberto Mazzanti. Il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire a fare una squadra BXC di Parma e Provincia allargando anche a Reggio Emilia, Modena e Piacenza». «Speriamo – ha spiegato Menoni – di riuscire a fare qualcosa per i ragazzi ciechi e ipovedenti di Parma. Nel baseball per ciechi non esiste la figura del lanciatore, la palla è sonora, si difende con 5 difensori tra la porzione di campo che va dalla terza alla seconda base. Gli assistenti di terza e seconda base danno indicazioni sonore».

«Vogliamo portare – ha dichiarato Mazzanti - il nostro gioco anche in una città come Parma, in cui il baseball è tradizione. Cerchiamo attraverso i contatti con l’Unione ciechi di reperire sempre più ragazzi e ragazze. Lancio un appello rivolto ai ciechi e ipovedenti di Parma e zone limitrofe interessati a provare il nostro gioco che porta dei benefici anche alla salute».