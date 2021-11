Mlb, gli Atlanta Braves vincono le World Series

Gli Atlanta Braves hanno vinto la World Series della Mlb, la finale del campionato nordamericano di baseball, vincendo la sesta partita decisiva per 7-0 sugli Astros martedì a Houston.

E’ il secondo successo dei Braves da quando si sono trasferiti in Georgia, dopo il titolo del 1995. Vinsero anche nel 1914 e nel 1957 quando la squadra aveva sede a Boston e poi a Milwaukee. Per gli Astros di Houston si invece tratta del secondo ko in tre finali giocate in cinque anni. Avevano perso anche nel 2019, due anni dopo la vittoria del 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA baseball